Coronavirus, viaggio nella prima domenica in quarantena di Milano: tavolini vuoti e carrelli pieni



Milano si sveglia col sole, ma in quarantena. In strada c’è molta meno gente del solito, ma sono comunque in tanti a non rinunciare alla passeggiata domenicale al parco. I ristoratori sono in ginocchio, i tavolini dei bar quasi deserti. Vanno meglio i supermercati, dove per evitare assembramenti si fa la fila e si rispetta il metro di distanza.

