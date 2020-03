I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Vicenzi: “Si può uscire per una boccata d’aria, contro lo stress. Basta stare distanti”



Secondo Elisa Vicenzi, capo della ricerca del San Raffaele di Milano, non è sbagliato uscire per brevi passeggiate, purché si rispetti la distanza di due metri tra gli individui: “La paura di ammalarci è pericolosa, alla fine ci fa ammalare. Non dobbiamo sentirci ammalati quando non lo siamo. Il nostro benessere psicologico è fondamentale. Capisco che una boccata d’aria faccia bene. L’importante è non stare vicini ammassati”.

