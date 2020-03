I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Virginia Raggi: “Orgogliosa dei romani, ma ci sono ancora irresponsabili”



Virginia Raggi in un video pubblicato su Facebook informa i cittadini delle misure prese finora per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus e per venire in contro ai bisogni delle famiglie e delle attività produttive. “In queste giornate delicate la sfida al coronavirus ha la priorità su tutto”.

Continua a leggere



Virginia Raggi in un video pubblicato su Facebook informa i cittadini delle misure prese finora per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus e per venire in contro ai bisogni delle famiglie e delle attività produttive. “In queste giornate delicate la sfida al coronavirus ha la priorità su tutto”.

Continua a leggere

Continua a leggere