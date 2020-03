I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, visite e terapia del dolore in videochiamata nei Comuni a Nord di Napoli



L’Asl Napoli 2 Nord, che serve i Comuni a Nord di Napoli come Pozzuoli e Giugliano, ha attivato un ambulatorio virtuale per la medicina del dolore. In questo moto si potranno fare le visite e ricevere le terapie del dolore in videochiamata. Visto che adesso le visite di persona non possono essere fatte. Bisognerà avere l’impegnativa del medico di base.

