Coronavirus, Wimbledon non si ferma: “Il torneo si svolgerà come da programma”



L’amministratore delegato dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club ha per ora smentito l’ipotesi di un rinvio: “Continuiamo a pianificare il torneo di Wimbledon, anche se rimane una situazione in continua evoluzione. Agiremo in modo responsabile per la salute e la sicurezza dei nostri membri, del personale e del pubblico e nell’interesse del torneo”.

