I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Zenga: “Giochiamo anche a Ferragosto, chissenefrega delle vacanze”



Il nuovo allenatore del Cagliari, ancora in attesa di poter debuttare sula panchina sarda, ha analizzato il momento tragico che sta passando l’Italia: “Io oggi penso solo che vorrei non vedere più bare portate via dai militari, sentire di fabbriche chiuse, di gente senza lavoro. Se riprende il calcio vuol dire che riprende un po’ di vita”.

Continua a leggere



Il nuovo allenatore del Cagliari, ancora in attesa di poter debuttare sula panchina sarda, ha analizzato il momento tragico che sta passando l’Italia: “Io oggi penso solo che vorrei non vedere più bare portate via dai militari, sentire di fabbriche chiuse, di gente senza lavoro. Se riprende il calcio vuol dire che riprende un po’ di vita”.

Continua a leggere

Continua a leggere