Coronavirus: zero nuovi casi oggi a Codogno, cittadina del paziente 1 Mattia



A Codogno, la cittadina del Lodigiano dove si è verificato il primo caso italiano di Coronavirus, oggi non si sono registrati nuovi contagi. “Le persone positive sono 268, con zero contagi in più rispetto a ieri”, ha detto l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. Ieri Mattia, il paziente 1 originario proprio di Codogno, era tornato a casa.

