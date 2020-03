I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronvirus, nuovo decreto: i prefetti potranno requisire alberghi per quarantene e isolamenti



I prefetti potrebbero anche requisire alberghi e strutture private da utilizzare per ospitare pazienti in quarantena o isolamento, almeno fino a fine emergenza. È quanto si legge nel decreto varato dal governo per contenere la diffusione del Covid-19: prevista anche la possibilità di requisire immobili o presidi sanitari già esistenti sia pubblici che privati da parte della protezione civile.

