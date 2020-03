I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Cosa significa pandemia di coronavirus



In base alla definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) una pandemia è “la diffusione mondiale di una nuova malattia” per la quale la popolazione non ha immunità, caratterizzata da elevata contagiosità e tasso di mortalità significativo. L’organizzazione potrebbe presto annunciare lo stato pandemico per il nuovo coronavirus SARS-CoV-2, con tutto ciò che ne consegue per mitigarne l’impatto.

Continua a leggere



In base alla definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) una pandemia è “la diffusione mondiale di una nuova malattia” per la quale la popolazione non ha immunità, caratterizzata da elevata contagiosità e tasso di mortalità significativo. L’organizzazione potrebbe presto annunciare lo stato pandemico per il nuovo coronavirus SARS-CoV-2, con tutto ciò che ne consegue per mitigarne l’impatto.

Continua a leggere

Continua a leggere