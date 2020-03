I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Cosa succede con l’estensione del nuovo decreto coronavirus a tutta Italia



Non esisterà più una suddivisione territoriale in merito alle misure contro la diffusione del coronavirus, per cui non varranno più le diverse ordinanze regionali: tutta l’Italia è zona rossa. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa. Ma cosa cambierà quindi da domattina per tutto il Paese? Quali sono le misure che verranno estese a tutto il territorio nazionale?

Continua a leggere



Non esisterà più una suddivisione territoriale in merito alle misure contro la diffusione del coronavirus, per cui non varranno più le diverse ordinanze regionali: tutta l’Italia è zona rossa. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa. Ma cosa cambierà quindi da domattina per tutto il Paese? Quali sono le misure che verranno estese a tutto il territorio nazionale?

Continua a leggere

Continua a leggere