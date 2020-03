I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Cos’è e a cosa serve l’epidemiologia



L’epidemiologia è una specialità medica trasversale che abbraccia numerose discipline, dalla demografia alla sociologia, passando per la statistica. Ha come oggetto di studio la popolazione e non il singolo individuo, ed è fondamentale nel monitoraggio delle malattie e nella pianificazione di interventi di sanità pubblica. Il decreto “Io Resto a Casa” necessario per contrastare la diffusione del coronavirus è nato proprio sulla base degli studi epidemiologici.

