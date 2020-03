I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Covid-19, Gattuso: “Restiamo a casa, facciamolo nel rispetto di chi è morto o è malato”



Il campionato di Serie A è fermo. Non è chiaro se e quando riprenderà, in questo momento il Paese è impegnato nella battaglia più importante: contrastare la pandemia di Coronavirus e far sì che l’economia non collassi del tutto. Dal mondo dello sport arriva l’ennesimo appello rivolto alla popolazione, lo fa Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli.

Continua a leggere



Il campionato di Serie A è fermo. Non è chiaro se e quando riprenderà, in questo momento il Paese è impegnato nella battaglia più importante: contrastare la pandemia di Coronavirus e far sì che l’economia non collassi del tutto. Dal mondo dello sport arriva l’ennesimo appello rivolto alla popolazione, lo fa Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli.

Continua a leggere

Continua a leggere