Cristiano Ronaldo trasformerà i suoi alberghi in ospedali per combattere il Coronavirus



L’attaccante della Juventus ha deciso di trasformare gli alberghi che possiede in Portogallo in ospedali. Anche Cristiano Ronaldo così dà un grande contributo nella lotta contro il Coronavirus. Uno splendido gesto del calciatore che pagherà di tasca propria i medici e tutto il personale che lavoreranno in quegli ospedali.

