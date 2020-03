I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Cristiano Ronaldo vola in Portogallo dopo Juventus-Inter per far visita a mamma Dolores



Poche ore dopo Juventus-Inter, Cristiano Ronaldo ha lasciato Torino con famiglia al seguito per tornare in Portogallo e far visita a mamma Dolores ancora in ospedale dopo l’attacco ischemico accusato la scorsa settimana. Le ultime notizie sulle condizioni della donna, sono rassicuranti e potrebbe presto essere dimessa.

