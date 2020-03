I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

CURA: i container diventano ospedali di emergenza contro il COVID19



Contro l’emergenza da pandemia globale una task force internazionale di architetti, ingegneri, medici, esperti militari e ONG ha dato avvio in Italia ad un progetto che trasforma i vecchi container in strutture ospedaliere intensive. Si chiama CURA e fornirà unità facili da installare, sicure e isolate per far fronte alla carenza di posti in terapie intensive.

Continua a leggere



Contro l’emergenza da pandemia globale una task force internazionale di architetti, ingegneri, medici, esperti militari e ONG ha dato avvio in Italia ad un progetto che trasforma i vecchi container in strutture ospedaliere intensive. Si chiama CURA e fornirà unità facili da installare, sicure e isolate per far fronte alla carenza di posti in terapie intensive.

Continua a leggere

Continua a leggere