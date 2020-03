I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Da Cristiano Ronaldo a Higuain: quando tornano in Italia? “Se va bene il 15-20 aprile”



C’è grande incertezza intorno alle tempistiche per il ritorno in campo della Serie A e ancora prima per la ripresa degli allenamenti, con diversi calciatori che hanno lasciato l’Italia. Douglas Costa, dal Brasile, ha confidato la tempistica stimata da Chiellini, capitano della Juventus: “Nella migliore ipotesi torneremo per il 15-20 aprile”.

