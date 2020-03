I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Da oggi Amazon vende solo beni di prima necessità: stop ai prodotti non essenziali



Amazon ha deciso di non vendere tutto ciò che non è merce di prima necessità. L’azienda ha interrotto completamente la vendita di tutti i prodotti non essenziali per far fronte al numero crescente di ordini dovuti alla situazione di emergenza causata dal coronavirus.

