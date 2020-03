I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Dalla morte sfiorata a una nuova vita, Kevin Hart e sua moglie aspettano il secondo figlio



Dalla paura della morte alla gioia per una nuova vita in arrivo, Kevin Hart e sua moglie Eniko condividono su Instagram la foto del pancione di lei e annunciano il secondo figlio in arrivo: “Siamo benedetti in questo momento, non potremmo essere più grati e felici di questo”. L’attore di “Jumanij” era stato coinvolto in un drammatico incidente stradale lo scorso settembre.

Continua a leggere



Dalla paura della morte alla gioia per una nuova vita in arrivo, Kevin Hart e sua moglie Eniko condividono su Instagram la foto del pancione di lei e annunciano il secondo figlio in arrivo: “Siamo benedetti in questo momento, non potremmo essere più grati e felici di questo”. L’attore di “Jumanij” era stato coinvolto in un drammatico incidente stradale lo scorso settembre.

Continua a leggere

Continua a leggere