I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Dalla Patagonia a Milano per vedere il Milan, ma la gara contro il Genoa è rinviata



Un tifoso rossonero, proveniente dal Cile ha dovuto rinunciare a vedere dal vivo Milan-Genoa, tra le partite rinviate per l’emergenza da Coronavirus. Così, Davide Calabria, giovane difensore rossonero ha voluto rispondere via social: “La tua è una storia incredibile, ti aspetto a Milanello per darti la mia maglia autografata”

Continua a leggere



Un tifoso rossonero, proveniente dal Cile ha dovuto rinunciare a vedere dal vivo Milan-Genoa, tra le partite rinviate per l’emergenza da Coronavirus. Così, Davide Calabria, giovane difensore rossonero ha voluto rispondere via social: “La tua è una storia incredibile, ti aspetto a Milanello per darti la mia maglia autografata”

Continua a leggere

Continua a leggere