Daniel Dae Kim, Jin nella serie Lost: “Ho il Coronavirus, smettetela di dire che non è grave”



Anche l’attore Daniel Dae Kim è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato sul suo profilo Instagram. Ritiene di essere stato contagiato a New York dove si era recato per girare alcune scene della serie tv ‘New Amsterdam’. L’ex Jin di Lost ha colto l’occasione per invitare tutti ad attenersi alle regole per arginare la diffusione del virus e a smetterla di aggredire le persone asiatiche.

