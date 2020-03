I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Daniele Del Moro elimina una corteggiatrice dopo averla fatta pesare: “Non rispecchia i miei canoni”



Bufera su Daniele Dal Moro, accusato sui social di avere tenuto un atteggiamento poco rispettoso delle sue corteggiatrici. Il tronista di Uomini e Donne ed ex del Grande Fratello ha voluto che le ragazze arrivate in trasmissione per conoscerlo si pesassero per dimostrare di avere detto la verità in merito alla loro forma fisica. Si è ribellata Giulia, una ragazza arrivata in studio per corteggiarlo: “Così sembra un colloquio di lavoro”.

Continua a leggere



Bufera su Daniele Dal Moro, accusato sui social di avere tenuto un atteggiamento poco rispettoso delle sue corteggiatrici. Il tronista di Uomini e Donne ed ex del Grande Fratello ha voluto che le ragazze arrivate in trasmissione per conoscerlo si pesassero per dimostrare di avere detto la verità in merito alla loro forma fisica. Si è ribellata Giulia, una ragazza arrivata in studio per corteggiarlo: “Così sembra un colloquio di lavoro”.

Continua a leggere

Continua a leggere