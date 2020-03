I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Decreto Coronavirus, assalto ai supermercati di notte a Napoli e provincia



Dal Vomero alla provincia di Napoli fino a Salerno e Avellino: decine di persone in coda ai supermercati h24 subito dopo le parole del premier Conte che ha annunciato norme più stringenti per limitare il contagio da Coronavirus. L’assembramento non ha ragion d’essere: i rifornimenti di beni di consumo sono garantiti e non è impedito uscire per acquistare generi alimentari.

Continua a leggere



Dal Vomero alla provincia di Napoli fino a Salerno e Avellino: decine di persone in coda ai supermercati h24 subito dopo le parole del premier Conte che ha annunciato norme più stringenti per limitare il contagio da Coronavirus. L’assembramento non ha ragion d’essere: i rifornimenti di beni di consumo sono garantiti e non è impedito uscire per acquistare generi alimentari.

Continua a leggere

Continua a leggere