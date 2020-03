I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Decreto Coronavirus Napoli, ancora gente in strada: 18 persone denunciate



Continuano i controlli delle forze dell’ordine per garantire il rispetto del Dpcm del governo per l’emergenza Coronavirus: nonostante i divieti, ci sono ancora persone in strada. A Napoli, gli agenti della Polizia Municipale hanno controllato 463 cittadini: 18 persone sono state denunciate perché erano in strada senza una esigenza particolare.

