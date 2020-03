I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Decreto Coronavirus Napoli, escono di casa per giocare ai videogame: denunciati due giovani



Due giovani sono stati denunciati dai carabinieri a Napoli per aver violato le disposizioni del Dpcm del governo per l’emergenza Coronavirus ed essere usciti di casa senza una motivazione. I due ragazzi, infatti, sono stati rintracciati su via Toledo, nel cuore della città, mentre si recavano a casa di un amico per recuperare un joystick e giocare ai videogame.

