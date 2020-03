I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Decreto Coronavirus Napoli, la città è deserta stasera



Questa sera, in un orario in cui, di solito, molte strade sono gremite di persone, Napoli si presenta deserta. Il nuovo Dpcm del governo per l’emergenza Coronavirus che, a partire da oggi, 10 marzo, ha esteso la zona rossa a tutto il Paese, limitando le uscite, sembra aver sortito i suoi effetti. Dal centro al Vomero, quasi nessuno in strada e negozi chiusi. A Chiaia hanno addirittura spento i lampioni.

