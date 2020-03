I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Decreto coronavirus Napoli, nel locale si festeggia un compleanno: arrivano i vigili



Nonostante i divieti imposti dal nuovo Dpcm per contrastare la diffusione del Coronavirus, in un locale di Acerra, nella provincia di Napoli, si è svolta una festa di compleanno per i 50 anni di una persona, con decine e decine di invitati. Sul posto sono arrivati i vigili urbani, che hanno sospeso la festa e denunciato il proprietario del locale.

