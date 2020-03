I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Decreto Cura Italia, le misure per il calcio: sospensione dei canoni e dei versamenti



Nel Decreto Cura Italia approvato poche ore fa dal Consiglio dei Ministri sono previste delle misure per lo sport, per i lavoratori e per le società sportive dilettantistiche e professionistiche. Il commento del presidente della FIC Gabriele Gravina: “Governo sensibile alle nostre istanze”.

Continua a leggere



Nel Decreto Cura Italia approvato poche ore fa dal Consiglio dei Ministri sono previste delle misure per lo sport, per i lavoratori e per le società sportive dilettantistiche e professionistiche. Il commento del presidente della FIC Gabriele Gravina: “Governo sensibile alle nostre istanze”.

Continua a leggere

Continua a leggere