I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Deputato di FdI toglie la bandiera Ue dal suo ufficio. Meloni: “Condivido, dovremmo farlo tutti”



Fabio Rampelli è un deputato di FdI e vicepresidente della Camera: oggi è finito oggi al centro dell’attenzione mediatica per aver pubblicato un video in cui lo si vede togliere la bandiera dell’Unione europea per rimpiazzarla con il tricolore italiano all’interno del suo ufficio. “Ho condiviso assolutamente l’iniziativa del nostro vicepresidente, penso che dovrebbero farlo tutte le persone che in questo momento intendono dare un segnale”, ha commentato Giorgia Meloni.

Continua a leggere



Fabio Rampelli è un deputato di FdI e vicepresidente della Camera: oggi è finito oggi al centro dell’attenzione mediatica per aver pubblicato un video in cui lo si vede togliere la bandiera dell’Unione europea per rimpiazzarla con il tricolore italiano all’interno del suo ufficio. “Ho condiviso assolutamente l’iniziativa del nostro vicepresidente, penso che dovrebbero farlo tutte le persone che in questo momento intendono dare un segnale”, ha commentato Giorgia Meloni.

Continua a leggere

Continua a leggere