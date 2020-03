I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Di Canio boccia ancora Lukaku dopo Juve-Inter: “Segna solo con le piccole”



L’opinionista Sky boccia nuovamente Romelu Lukaku puntando il dito contro la sua prestazione opaca in Juventus-Inter: “Per me Lukaku non è una sorpresa, lo è per voi. Lui segnerà ancora, magari arriverà ad una media di un gol a partita a fine campionato, ma solo con le piccole, dove può far incidere la sua fisicità”

