Diana Del Bufalo esce allo scoperto con Edoardo Tavassi: video e foto col suo nuovo amore



Diana Del Bufalo e Edoardo Tavassi non si nascondono i più, i due con cautela si stanno mostrando sempre più spesso insieme. Se inizialmente erano stati paparazzati per le strade romane, adesso è l’attrice a pubblicare foto e video inequivocabili in cui i due stanno insieme. La storia con Paolo Ruffini, quindi, sembra sia stata definitivamente archiviata.

