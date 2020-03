I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Diletta Leotta e Daniele Scardina a Courmayeur, il bacio romantico sotto la neve



Diletta Leotta e Daniele Scardina sono sempre più innamorati e lasciano vedere a tutti. Le foto in vacanza sulla neve, a Courmayeur, pubblicate dal settimanale Chi ritraggono i due in atteggiamenti romantici e affiatati. Il pugile si trovava in Italia per un match che è stato rimandato in seguito all’emergenza del Coronavirus, intanto ha pensato di trascorrere del tempo con la sua fidanzata, prima di gettarsi nell’esperienza di “Ballando con le stelle”.

