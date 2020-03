I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Diodato potrà partecipare all’Eurovision Song Contest 2021?



A causa del diffondersi sempre più del Coronavirus in tutta Europa, l’Eurovision Song Contest 2020 è stato cancellato. Quest’anno l’Italia sarebbe stata rappresentata da Diodato con la sua “Fai rumore”. Non si sa ancora se il cantante, vincitore del festival di Sanremo di quest’anno, sarà protagonista anche per la prossima edizione.

