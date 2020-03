I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Diodato sulla cancellazione dell’Eurovision 2020: “Mi spiace, ma la salute è la priorità”



Il cantante vincitore del Festival di Sanremo commenta la decisione di cancellare l’Eurovision Song Contest 2020, in cui avrebbe dovuto rappresentare l’Italia. Diodato esprime rammarico riconoscendo però l’inevitabilità della scelta: “Spiace per il tanto lavoro fatto, ma viviamo in un periodo drammatico”.

