Disney+ disponibile da oggi in Italia: i primi film e serie tv da vedere da soli e con i figli

Dal 24 marzo è disponibile anche in Italia Disney+, il servizio di streaming della Casa di Topolino con un catalogo di 500 film e 350 serie. Ecco i prodotti disponibili al lancio per il pubblico italiano, per adulti, ragazzi e bambini: dagli 11 interessanti contenuti originali realizzati per la piattaforma ai vari titoli Disney, Marvel, Star Wars (e altro ancora).

