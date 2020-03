I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Don Matteo 13 si farà: “Patto forte con gli spettatori, a lavoro per la prossima stagione”



Il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta commenta gli ascolti straordinari del finali di Don Matteo 12 e assicura che Don Matteo 13 si farà per tenere fede al patto stretto con i telespettatori: “Un grande lavoro orchestrato da una società di produzione di eccellenza come la Lux Vide che insieme a Rai Fiction è già al lavoro per pensare alla prossima stagione”.

