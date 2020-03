I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Donatella Rettore operata dopo l’esame istologico: “Grazie, ho sentito tantissimo affetto e amore”



Donatella Rettore torna a parlare sui social dopo il secondo intervento al quale si è sottoposta in questi giorni. La cantante aveva annunciato che l’esame istologico aveva dato un esito negativo, per questa ragione si sarebbe dovuta operare nuovamente. Su Twitter non esita a ringraziare coloro che le hanno mostrato affetto è supporto: “Non me l’aspettavo, siete meravigliosi”.

