Donatella Rettore rivela sui social: “L’esame istologico non va bene, devono rioperarmi”



L’annuncio di Donatella Rettore arriva con un messaggio su Twitter. La cantante, operata di recente all’Istituto Oncologico di Vicenza, in seguito ai risultati dell’esame istologico, purtroppo non positivi, dovrà essere rioperata in fretta. Nel post scrive: “Vi voglio bene, abbiate cura di Claudio, Orso, Lupo e Collins”.

