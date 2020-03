I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Donatella Rettore sta meglio dopo tumore e due interventi: “Non morirò, la battaglia è vinta”



La cantante è stata recentemente sottoposta a ben due interventi chirurgici presso l’Istituto Oncologico Veneto. Finalmente, arrivano per lei buone notizie, come ha spiegato in un post Instagram: “Mi hanno detto che non morirò… Almeno non subito, quella battaglia l’abbiamo vinta. Non è stato facile, perché eravamo circondati da un’altra guerra”.

Continua a leggere



La cantante è stata recentemente sottoposta a ben due interventi chirurgici presso l’Istituto Oncologico Veneto. Finalmente, arrivano per lei buone notizie, come ha spiegato in un post Instagram: “Mi hanno detto che non morirò… Almeno non subito, quella battaglia l’abbiamo vinta. Non è stato facile, perché eravamo circondati da un’altra guerra”.

Continua a leggere

Continua a leggere