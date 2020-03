I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Donati bestemmia dopo l’autogol: una giornata di squalifica per ‘espressione blasfema’



Il calciatore del Lecce Giulio Donati è stato squalificato per un turno di campionato dal Giudice Sportivo per aver proferito “un’espressione blasfema” – colta dalle telecamere – in occasione dell’autorete che lo ha visto protagonista contro l’Atalanta, nella pesante sconfitta interna rimediata dai salentini.

