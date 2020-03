I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Donnarumma: “Cristiano Ronaldo è l’attaccante che temo di più. Il rinnovo? Non è il momento”



Il portiere del Milan ha risposto a una serie di domande sui canali social del Milan, ha parlato del suo futuro, del suo legame con il club rossonero e ha svelato qual è l’attaccante che teme di più: “I colori rossoneri per me significano tanto. Sono cresciuto qui, non posso fare altro che dare tutto me stesso per questa maglia. L’avversario più forte? Cristiano Ronaldo”.

