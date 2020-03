I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Dopo il rap Fedez diventa consulente di comunicazione per le banche: accordo da 2 milioni



Cantante, influencer, imprenditore e adesso anche consulente d’immagine per le Banche. Fedez curerà “la consulenza agli istituti di credito e alle assicurazioni per le loro strategie sulla presenza e la comunicazione digitale”, ovvero indicherà strategie di comunicazione per il lancio di nuovi prodotti in ambito finanziario.

