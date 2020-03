I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Douglas Costa frecciatina a Marotta: “Le porte forse non erano abbastanza chiuse”



Nel dopo partita di Juventus-Inter con i bianconeri festanti per un successo (il secondo su due sfide dirette) contro l’Inter di Conte, è andato in scena via social un siparietto divertito. Protagonista Douglas Costa che, davanti ad un commento di un tifoso juventino ha approfittato per un pensiero al veleno al suo ex ad, Beppe Marotta.

