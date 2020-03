I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Droga, soldi, telefoni criptati e un latitante. Blitz nel box dell’ultras dell’Inter



Pacchi di marijuana per 40 chili. È il tesoretto custodito nel box dell’ultras dell’Inter Mauro Zucchi, arrestato per spaccio a Segrate assieme ad altre tre persone. Tra loro c’è anche un latitante albanese che deve scontare oltre 10 anni per traffico internazionale di droga. Avevano cellulari criptati di ultima generazione che consentono di cancellare il contenuto a distanza.

