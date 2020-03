I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Due anni senza Fabrizio Frizzi, Clerici: “Chissà che avresti detto di questo mondo sconvolto”



Sono passati due anni dalla morte di Fabrizio Frizzi, era il 26 marzo del 2018. Aveva soli 60 anni e la sua dipartita commosse non solo i colleghi e gli amici più cari ma tutto il suo pubblico che lo considerava uno di casa e che lo ricorda in questi giorni difficili di lockdown dell’Italia a causa del coronavirus con affettuosi messaggi sui social. Tra questi, anche quello degli amici di sempre, come Antonella Clerici e Carlo Conti.

