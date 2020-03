I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Dusan Vlahovic: “Avevo la febbre a 39, così ho scoperto di avere il Coronavirus”



L’attaccante della Fiorentina ha raccontato ai tifosi come ha scoperto di aver contratto il Coronavirus. In una chat su Instagram ha spiegato quali sono stati i sintomi: “Stavo dormendo e mi sono svegliato sudato. Ho preso una pastiglia per far calare la febbre ma è salita fino a 39 e in ospedale ho scoperto di essere positivo. Sto bene ma ora devo restare isolato per un po’…”.

