Dusan Vlahovic ha il Coronavirus: “Tranquilli, faccio gol anche a lui”



L’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, ha voluto rassicurare tifosi e quanti si sono preoccupati per lui. Il calciatore è risultato positivo al Covid-19 ma per fortuna è asintomatico e sta bene. “Vorrei tranquillizzare tutti dicendo di non preoccuparsi perché sto bene. Sappiate che non sarà di certo questo virus a fermarmi”.

