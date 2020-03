I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

È morto il nonno di Cecilia Zagarrigo: “Una parte di me è volata via insieme a te”



Lutto per Cecilia Zagarrigo, corteggiatrice di Carlo Pietropoli a Uomini e Donne. Poche ore fa è scomparso l’adorato nonno in circostanza che la giovane non ha chiarito. “Una parte di me è volata via insieme a te” scrive la corteggiatrice diventata popolare partecipando al dating show condotto da Maria De Filippi, rendendo nota la notizia della scomparsa dell’uomo.

