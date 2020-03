I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

È pronto il primo farmaco per neutralizzare il coronavirus



Un gruppo di ricercatori dell’Università olandese di Utrecht ha messo a punto il primo farmaco per aggredire e neutralizzare il coronavirus. Si tratta di un anticorpo monoclinale in grado di riconoscere la proteina sfruttata dall’infezione per colpire le cellule umane.

