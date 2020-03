I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Edgar Lee Masters: 70 anni fa moriva l’autore dell’Antologia di Spoon River



Il 5 marzo del 1950 muore, in Illinois, il poeta che regalò al mondo l’Antologia di Spoon River: Edgar Lee Masters aveva abbandonato la professione di avvocato per dedicarsi interamente alla scrittura, pubblicando decine di raccolte poetiche, romanzi e opere teatrali, ma morì solo e dimenticato da tutti. Pochi anni dopo il suo nome venne riconosciuto come uno dei più interessanti della letteratura americana e anche oggi, a settant’anni dalla morte, leggiamo ancora affascinati la sua monumentale opera.

Continua a leggere



Il 5 marzo del 1950 muore, in Illinois, il poeta che regalò al mondo l’Antologia di Spoon River: Edgar Lee Masters aveva abbandonato la professione di avvocato per dedicarsi interamente alla scrittura, pubblicando decine di raccolte poetiche, romanzi e opere teatrali, ma morì solo e dimenticato da tutti. Pochi anni dopo il suo nome venne riconosciuto come uno dei più interessanti della letteratura americana e anche oggi, a settant’anni dalla morte, leggiamo ancora affascinati la sua monumentale opera.

Continua a leggere

Continua a leggere