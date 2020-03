I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Effetto Coronavirus per C’è posta per te: record da 7.1 milioni di spettatori



L’ultima puntata di “C’è posta per te” è stata vista da 7.1 milioni di spettatori netti per uno share del 28.6%. L’emergenza Coronavirus porta la trasmissione di Maria De Filippi a numeri altissimi, grazie alla sua forte componente emozionale. Questo è stato il sabato più visto dell’anno e probabilmente lo sarà per molto.

